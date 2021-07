Viabilità | a Ischia stanziati i fondi per la provinciale 155

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero, su proposta della direzione Gestione Tecnica Strade e, il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, ha approvato gli atti tecnici che consentiranno il finanziamento destinato al progetto specifico per la strada 155 Testaccio/Maronti, in Barano d’, di proprietà della Città Metropolitana di Napoli. Si tratta di un’arteria che riveste una notevole importanza, in quanto risulta essere l’unico collegamento viario, attraverso la frazione Testaccio del comune di Barano d’, alla zona dei Maronti e relativa spiaggia. I lavori ...