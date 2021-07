Tokyo 2020, Djokovic: “Ho vinto 3 Slam su 3, non ho mai avuto una preparazione migliore” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic punta al Gol Grand Slam e non vede l’ora di fare il suo esordio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 contro il boliviano Hugo Dellien: “Mi sento pronto per giocare al meglio. Ho avuto senza dubbio la migliore stagione del Grande Slam nel mio sport finora, vincendone tre su tre. Non ho mai avuto una preparazione migliore per i Giochi Olimpici di quella che ho avuto quest’anno. Non ho vissuto troppi grandi tornei negli ultimi 15 anni senza che Roger e Rafa ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Il numero uno del tennis mondiale Novakpunta al Gol Grande non vede l’ora di fare il suo esordio ai Giochi Olimpici dicontro il boliviano Hugo Dellien: “Mi sento pronto per giocare al meglio. Hosenza dubbio lastagione del Grandenel mio sport finora, vincendone tre su tre. Non ho maiunaper i Giochi Olimpici di quella che hoquest’anno. Non ho vissuto troppi grandi tornei negli ultimi 15 anni senza che Roger e Rafa ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, la dedica dell'Italia Team per gli 80 anni di Mattarella: "Tanti auguri presidente" AGI/Vista - Un videomessaggio di auguri per il compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella realizzato dagli atleti dell'Italia Team a Tokyo prima della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. La squadra italiana ha cantato la celebre canzone "Tanti auguri a te", dedicandola al Capo dello ...

Gli auguri a Mattarella da parte dell'Italia Team alle Olimpiadi AGI - Da Tokyo è arrivato il videomessaggio di auguri degli azzurri per il compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A realizzarlo le atlete e gli atleti dell'Italia Team radunatisi poco ...

Tokyo 2020, è il giorno della cerimonia, via libera alla fascia arcobaleno Agenzia ANSA Basket alle Olimpiadi 2021: girone Italia, calendario e squadre qualificate Per la prima volta dal 2004 l’Italia di Basket prende parte ai Giochi Olimpici. La nazionale di Sacchetti è inserita nel Gruppo B e affronterà la Germania, l’Australia e la Nigeria. L’Italia disputerà ...

Olimpiadi Tokyo 2020, la preview del gruppo B La guardia tedesca dei Los Angeles Lakers salterà anche Tokyo 2020 e sarà ancora questo nucleo ad avere la fiducia. Tanti punti e responsabilità saranno chieste a Moritz Wagner, non ...

