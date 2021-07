Pian due Torri: rapina lampo nel Supermercato in Via Lari (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, Pian due Torri, arresto lampo della Polizia di Stato nei confronti di un rapinatore di un Supermercato. Di servizio antirapina nella zona di competenza, gli agenti in borghese del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, dopo aver seguito la nota radio di una segnalazione di rapina appena consumata presso un Supermercato di via Lari, immediatamente si sono portati sul posto, dove, unitamente agli agenti della Sezione Volanti diretta da Massimo Improta, hanno preso contatti con una delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma,due, arrestodella Polizia di Stato nei confronti di untore di un. Di servizio antinella zona di competenza, gli agenti in borghese del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, dopo aver seguito la nota radio di una segnalazione diappena consumata presso undi via, immediatamente si sono portati sul posto, dove, unitamente agli agenti della Sezione Volanti diretta da Massimo Improta, hanno preso contatti con una delle ...

Pian due Torri: rapina lampo nel Supermercato in Via Lari

