Ottima performance per Vodafone su aumento ricavi in ultimo trimestre (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Il colosso delle telecomunicazioni Vodafone ha registrato una crescita dei ricavi dei servizi del 3,3% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022, con una crescita sia nei segmenti Consumer che Business. Questo risultato, sottolinea la società, include una crescita una tantum di circa 1 punto percentuale a seguito dell’interruzione causata dalla pandemia lo scorso anno. Gli analisti si aspettavano in media un aumento dell’1,4%. I ricavi totali sono aumentati del 5,7% a 11,1 miliardi di euro. Il gruppo ha affermato di essere sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per l’intero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Il colosso delle telecomunicazioniha registrato una crescita deidei servizi del 3,3% nel primodell’anno fiscale 2022, con una crescita sia nei segmenti Consumer che Business. Questo risultato, sottolinea la società, include una crescita una tantum di circa 1 punto percentuale a seguito dell’interruzione causata dalla pandemia lo scorso anno. Gli analisti si aspettavano in media undell’1,4%. Itotali sono aumentati del 5,7% a 11,1 miliardi di euro. Il gruppo ha affermato di essere sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per l’intero ...

Advertising

VillaggioTecno : ABB: ottima performance in un trimestre di ripresa - broby68 : ABB: ottima performance in un trimestre di ripresa - infoiteconomia : Ottima performance per MPS su accelerazione vendita quota Tesoro - elisabettavita : Ottima valvola di sfogo: fare una rabbiosa live performance sul tapis roulant mentre si ascolta “Good 4 u” di Olivi… - DANIELEALOFAN : Analizzando l’ottima performance della SF21 a Silverstone credo che la variabile temperatura alta c’entri,ma fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottima performance 1 minuto in Borsa 23 luglio 2021 Brillante la seduta di Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Tenaris che segna un importante progresso del 2,58%. I più forti ribassi si ...

Ottima performance per Vodafone su aumento ricavi in ultimo trimestre "In Europa , l'ambiente operativo e di vendita al dettaglio non è ancora tornato a condizioni normali, ma stiamo offrendo una buona performance di ricavi da servizi - ha commentato il CEO Nick Read - ...

Ottima performance per Vodafone su aumento ricavi in ultimo trimestre Borsa Italiana Ottima performance per Vodafone su aumento ricavi in ultimo trimestre (Teleborsa) – Il colosso delle telecomunicazioni Vodafone ha registrato una crescita dei ricavi dei servizi del 3,3% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022, con una crescita sia ...

Dalterfood Group chiude in crescita il bilancio 2020 Il gruppo lattiero-caseario ha chiuso l'anno in crescita, grazie al giusto mix tra mercati e canali di vendita, continuando a puntare sulla qualità e sull’innovazione. Il fatturato consolidato ha supe ...

Brillante la seduta di Piazza Affari , che si allinea all'delle principali borse europee. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Tenaris che segna un importante progresso del 2,58%. I più forti ribassi si ..."In Europa , l'ambiente operativo e di vendita al dettaglio non è ancora tornato a condizioni normali, ma stiamo offrendo una buonadi ricavi da servizi - ha commentato il CEO Nick Read - ...(Teleborsa) – Il colosso delle telecomunicazioni Vodafone ha registrato una crescita dei ricavi dei servizi del 3,3% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022, con una crescita sia ...Il gruppo lattiero-caseario ha chiuso l'anno in crescita, grazie al giusto mix tra mercati e canali di vendita, continuando a puntare sulla qualità e sull’innovazione. Il fatturato consolidato ha supe ...