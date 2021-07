Mattarella bacchetta Governo e Parlamento: “Troppi decreti legge anomali, ora basta” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, bacchetta Governo e Parlamento per l’eccessivo ricorso alla decretazione d’urgenza. E avverte che, se la tendenza non sarà invertita, di fronte a nuove “anomalie” utilizzerà l’articolo 74 della Costituzione, ovvero quello che gli dà la facoltà di non firmare una legge e rispedirla alle Camere. Mattarella lo ha scritto in una lettera ai presidenti di Senato e Camera – Elisabetta Casellati e Roberto Fico – e al presidente del Consiglio – Mario Draghi – inviata oggi, venerdì 23 luglio 2021 (giorno del suo 80esimo ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergioper l’eccessivo ricorso alla decretazione d’urgenza. E avverte che, se la tendenza non sarà invertita, di fronte a nuove “e” utilizzerà l’articolo 74 della Costituzione, ovvero quello che gli dà la facoltà di non firmare unae rispedirla alle Camere.lo ha scritto in una lettera ai presidenti di Senato e Camera – Elisabetta Casellati e Roberto Fico – e al presidente del Consiglio – Mario Draghi – inviata oggi, venerdì 23 luglio 2021 (giorno del suo 80esimo ...

