Linux, Che cos'è il pericoloso bug chiamato sequoia (Di venerdì 23 luglio 2021) Arriva dalla società di security Qualys l'allarme per un pericoloso bug rintracciato nei sistemi operativi Linux e denominato sequoia La società di security Qualys ha diffuso una nota in cui mette in guardia gli utenti Linux da un pericoloso bug che è stato rintracciato è a cui è stato dato il nome sequoia. Si tratta L'articolo proviene da Consumatore.com.

