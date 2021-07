La vera voce di Sangiovanni dal vivo senza base e autotune VIDEO

(Di venerdì 23 luglio 2021)canta dalNel corso di Amici 20 più volte è stato detto chenon fosse il re dell’intonazione. Lui stesso ha sempre detto che da quel punto di vista era molto indietro rispetto a tantissimi altri perché non aveva unabellissima e non aveva avuto modo di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

aleaschi : @NicolaPorro @Capezzone Per la serie 'Attenti a quei due'!! ?????? @NicolaPorro @Capezzone avanti così, siete la VERA… - Emy12112636 : Finalmente ….la voce del popolo ..quella vera..non pagata…solo esausta - alwaysme9191 : @notjesus33 @IlariaBifarini Fiducia? ma te sei davvero un illuso, se volessero fare voce alla scienza lascerebbero… - ale_sportelli_ : @sherrybua O forse intendevano la voce di una vera e propria dea? - girlonfiire_ : @sninalcolizzata secondo me alla fine della serie vera di è ritrovata senza voce -

Ultime Notizie dalla rete : vera voce

il Resto del Carlino

In ultimo troviamo lo spazio per la bioe propria. Abbiamo a disposizione 150 caratteri per ... utilizzando un tono diomogeneo e in linea con tutti i nostri profili social, qualcosa che sia ...Era O' Sole mio, cantato a grandal pubblico presente. Dopo le Olimpiadi i fratelli Nadi ...o artefatta, la versione appare molto romanzata. D'altro canto Aldo non è un cuore d'oro, basta ...Bray Wyatt manca da WrestleMania 37, e ovviamente i fan sentono la sua mancanza. Si è parlato di problemi di salute, più precisamente di una forte depressione. Queste voci in parte sono state conferma ...A 10 anni dalla morte un documentario della BBC svela nuovi dettagli e rivelazioni su Amy Winehouse, una delle voci femminili più belle della musica soul e jazz ...