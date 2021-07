La chat dei vigili antivax: "Il green pass è nazismo". E il proposito di non multare gli aggressori (Di venerdì 23 luglio 2021) Messaggi anti-vax, con annesso boicottaggio del green pass, associato al nazismo e una sorta di sciopero delle multe per i trasgressori. Questo, secondo quanto riportato dal Messaggero, circolava in una... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 luglio 2021) Messaggi anti-vax, con annesso boicottaggio del, associato ale una sorta di sciopero delle multe per i trasgressori. Questo, secondo quanto riportato dal Messaggero, circolava in una...

Advertising

Open_gol : Il delirio sul Green pass nelle chat dei vigili urbani di Roma - Emmepi50926579 : RT @InMonsterland: @CarloCalenda Hai appena perso il voto dei pizzardoni. Io piuttosto indagherei su chi ha preso le chat e come: le conver… - Mcclane272 : E se lo fanno i VV.UU. di Roma vuol dire davvero che questo #Dpcm/DL è una porcata pazzesca Green pass 'come il Naz… - tpwkcarmess : @uovofresco SI MA PERCHÉ TUTTI SI ABBASSANO AL LIVELLO DEI CANI CAZZO giuls, non coprire zayn tipa che ha risposto,… - Donati7Nicola : RT @InMonsterland: @CarloCalenda Hai appena perso il voto dei pizzardoni. Io piuttosto indagherei su chi ha preso le chat e come: le conver… -