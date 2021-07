I numeri in chiaro, Laurenti: «La quarta ondata sta partendo. In due settimane contagi cresciuti di 10 volte» (Di venerdì 23 luglio 2021) «Dai numeri non si fa fatica a capire quanto questa variante Delta sia potente: il 5 luglio eravamo arrivati al dato più basso di 480 nuovi casi, al 23 dello stesso mese registriamo 5.413 nuovi positivi a Covid-19». Cifre che preoccupano e che la professoressa di Igiene presso l’Università Cattolica e direttrice del Servizio di Igiene ospedaliera, Patrizia Laurenti, sottolinea anche alla luce del bollettino giornaliero sui dati Covid. «Questi dati ci dicono chiaramente che la quarta ondata sta arrivando. Stiamo avendo la conferma sul campo di quanto documenti e articoli scientifici ci hanno spiegato: la mutazione Delta, ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) «Dainon si fa fatica a capire quanto questa variante Delta sia potente: il 5 luglio eravamo arrivati al dato più basso di 480 nuovi casi, al 23 dello stesso mese registriamo 5.413 nuovi positivi a Covid-19». Cifre che preoccupano e che la professoressa di Igiene presso l’Università Cattolica e direttrice del Servizio di Igiene ospedaliera, Patrizia, sottolinea anche alla luce del bollettino giornaliero sui dati Covid. «Questi dati ci dicono chiaramente che lasta arrivando. Stiamo avendo la conferma sul campo di quanto documenti e articoli scientifici ci hanno spiegato: la mutazione Delta, ...

