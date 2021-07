Green pass obbligatorio, "centralini ingolfati per richieste" (Di venerdì 23 luglio 2021) "I centralini sono ingolfati" per le richieste relative al Green pass in Italia, "però c'è una grande sensibilizzazione. Anche il ministro" Roberto Speranza "è venuto in visita al 1500 la scorsa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "Isono" per lerelative alin Italia, "però c'è una grande sensibilizzazione. Anche il ministro" Roberto Speranza "è venuto in visita al 1500 la scorsa ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid, Meloni: "Mi vaccino, non sono no vax" La leader di FdI: "Ma se mi chiedete di vaccinare mia figlia, neanche in catene...". E sul green pass: "Misura che devasta il nostro turismo" 'Sì, mi vaccino e non sono no vax. Non sono contraria ai vaccini, sono abituata a dire le cose come le penso ed è molto fastidioso che in questo ...

Effetto Draghi sulle vaccinazioni: boom di nuovi prenotati in tutto il paese Corsa al vaccino dopo il varo del decreto sul Green pass e il monito lanciato ieri dal premier sulla necessità di immunizzarsi. adesioni da record un po' ovunque, dal Lazio al Piemonte, dal Veneto alla Campania

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Vaccini, Figliuolo: "Oggi boom prenotazioni nelle Regioni, da +15 a +200%" L'annuncio del premier Draghi sull'uso del Green Pass in Italia sta dando i suoi effetti. "Oggi abbiamo registrato un boom di prenotazioni che vanno dal +15 al +200% in base alle Regioni", ha spiegato ...

Giorgia Meloni: "Mi vaccino. Siero a mia figlia? Nemmeno in catene" sottolinea la leader di Fratelli d’Italia. “Sul green pass ho già detto di non essere d’accordo, perché la considero una misura inefficace, una misura economicida che devasta il nostro ...

