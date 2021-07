De Zerbi | “Berardi è come me | non è un arrivista | ha anteposto il divertimento alla carriera”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roberto De, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dei suoi ex giocatori del Sassuolo che sono diventati campioni d’Europa con la Nazionale.aveva soltanto bisogno di rimettersi in carreggiata. Lui hailme, non è un. Credo che non gli sia mai capitata l’occasione giusta, la situazione in cui sentirsi a suo agio. Locatelli è prontissimo, per la Juve e per un grande club europeo perché incarna tutto quello che un centrocampista deve essere oggi: è bravo nella ...