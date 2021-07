Bologna, Arnautovic a un passo: «Situazione ormai ai titoli di coda» (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Bologna è vicino all’acquisto di Marko Arnautovic. La conferma arriva direttamente dall’ambiente rossoblù Il Bologna è pronto ad accontentare le richieste di Sinisa Mihajlovic, mettendo a disposizione del tecnico Marko Arnautovic. Il bomber austriaco è ormai ad un passo dal ritorno in Italia, dove ha già giocato in occasione della stagione 2009/10 con la maglia dell’Inter. La conferma arriva dallo stesso allenatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: «Vicino? Mai avuto dubbi, siamo ai titoli di coda…». Gli emiliani dovrebbero versare 3 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilè vicino all’acquisto di Marko. La conferma arriva direttamente dall’ambiente rossoblù Ilè pronto ad accontentare le richieste di Sinisa Mihajlovic, mettendo a disposizione del tecnico Marko. Il bomber austriaco èad undal ritorno in Italia, dove ha già giocato in occasione della stagione 2009/10 con la maglia dell’Inter. La conferma arriva dallo stesso allenatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: «Vicino? Mai avuto dubbi, siamo aidi…». Gli emiliani dovrebbero versare 3 ...

