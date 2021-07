Verso l’obbligo del green pass di almeno una dose per i luoghi al chiuso (Di giovedì 22 luglio 2021) Il green pass relativo ad almeno una dose di vaccino anti-Covid potrebbe diventare obbligatorio già nei prossimi giorni per alcune comuni attività, come andare a concerti, entrare in piscina, negli stadi, nelle discoteche, nelle palestre e nei mezzi a lunga percorrenza. Improbabile sia necessario per entrare in bar e ristoranti, mentre è escluso sia richiesto per i mezzi pubblici a breve percorrenza. Come riportato da ‘tgcom24.mediaset.it‘, il provvedimento potrebbe essere varato dal Governo a giorni: da settembre in poi, invece, probabile venga esteso ad entrambe le dosi, necessarie per lo svolgimento delle attività di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilrelativo adunadi vaccino anti-Covid potrebbe diventare obbligatorio già nei prossimi giorni per alcune comuni attività, come andare a concerti, entrare in piscina, negli stadi, nelle discoteche, nelle palestre e nei mezzi a lunga percorrenza. Improbabile sia necessario per entrare in bar e ristoranti, mentre è escluso sia richiesto per i mezzi pubblici a breve percorrenza. Come riportato da ‘tgcom24.mediaset.it‘, il provvedimento potrebbe essere varato dal Governo a giorni: da settembre in poi, invece, probabile venga esteso ad entrambe le dosi, necessarie per lo svolgimento delle attività di ...

