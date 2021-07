Ufficiale, Jacopo Pellegrini dal Sassuolo al Pordenone in prestito (Di giovedì 22 luglio 2021) È Ufficiale il passaggio in prestito di Jacopo Pellegrini, attaccante classe 2000, dal Sassuolo al Pordenone. Lo ha reso noto il club emiliano con un comunicato sul proprio sito: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto Jacopo Pellegrini a titolo di prestito al Pordenone Calcio”. Foto: Instagram Pellegrini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Èil passaggio indi, attaccante classe 2000, dalal. Lo ha reso noto il club emiliano con un comunicato sul proprio sito: “L’U.S.Calcio comunica di aver cedutoa titolo dialCalcio”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

