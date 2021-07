Super Bomberman R Online scaricato 3 milioni di volte – Notizia – StadiaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 22 luglio 2021)è statodi, ottenendo un buon successo tra gli appassionati.. Konami ha comunicato cheè statodi. Il publisher giapponese ha voluto così ringraziare i videogiocatori per il successo, sia con un messaggio su Twitter, sia con un bel regalo: chiunque abbia giocato o giocheràprima del 25 luglio 2021 riceverà 500 ...

R è stato uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch nell'ormai lontano marzo del 2017. Dopo un anno di aggiornamenti, volti a correggere i difetti della release originale e a ...... e seera noto come emblema del PC Engine, pur apparendo anche altrove, e Roland era un ... ovveroMario, vera e propria superstar ad otto bit. Sonic: una mascotte leggendaria! In verità ...Super Bomberman R Online è stato scaricato 3 milioni di volte, ottenendo un buon successo tra gli appassionati.. Konami ha comunicato che Super Bomberman R Online è stato scaricato 3 milioni di volte.Super Bomberman R torna in una nuova veste, interamente orientata verso le sfide Online. Chi vincerà? Il più veloce, astuto ed esplosivo di tutti!