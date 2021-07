Si stufa di aspettare ricovero e aggredisce sanitari: denunciato 44enne (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – Nella tarda serata di ieri, un uomo di 44 anni, in attesa di ricovero in ospedale, stanco di attendere per il tampone Covid-19, necessario in questi casi prima di poter entrare nel reparto, ha minacciato un operatore sanitario. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che una volta calmati gli animi hanno perquisito il paziente impaziente e lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama di 8 cm. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per la minaccia all’incaricato di pubblico servizio e per il porto abusivo del coltello. Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – Nella tarda serata di ieri, un uomo di 44 anni, in attesa diin ospedale, stanco di attendere per il tampone Covid-19, necessario in questi casi prima di poter entrare nel reparto, ha minacciato un operatoreo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che una volta calmati gli animi hanno perquisito il paziente impaziente e lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama di 8 cm. Per tale motivo, l’uomo è statoin stato di libertà per la minaccia all’incaricato di pubblico servizio e per il porto abusivo del coltello.

