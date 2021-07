Non è il Torino, è Sparta (Di giovedì 22 luglio 2021) Chiediamo venia: abbiamo sottostimato la portata epocale del fenomeno Torino. Santa Cristina Valgardena si sta trasformando in una Woodstock del calcio testosteronico. Niente peace&love, però. Piuttosto sangue&3-4-1-2. L’inviato embedded della Gazzetta dello Sport scrive – testuale – che “così Juric immagina il suo Toro, e verso questa direzione ha impostato le coordinate di un viaggio. La meta è un calcio moderno, affascinante, a tratti avvolgente. Che stuzzica e sta attirando a Santa Cristina Valgardena anche tecnici provenienti dall’estero“. Ieri, ad esempio, c’era Nicos Andronikou recente commissario tecnico dell’Under 21 di Cipro. Le Dolomiti sono ormai meta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Chiediamo venia: abbiamo sottostimato la portata epocale del fenomeno. Santa Cristina Valgardena si sta trasformando in una Woodstock del calcio testosteronico. Niente peace&love, però. Piuttosto sangue&3-4-1-2. L’inviato embedded della Gazzetta dello Sport scrive – testuale – che “così Juric immagina il suo Toro, e verso questa direzione ha impostato le coordinate di un viaggio. La meta è un calcio moderno, affascinante, a tratti avvolgente. Che stuzzica e sta attirando a Santa Cristina Valgardena anche tecnici provenienti dall’estero“. Ieri, ad esempio, c’era Nicos Andronikou recente commissario tecnico dell’Under 21 di Cipro. Le Dolomiti sono ormai meta ...

