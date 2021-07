Microsoft Edge Dev | novità versione 93 0 957 0

(Di giovedì 22 luglio 2021)ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento del browserper gli utenti Insider che usano laDev: si tratta della build 93.0.957.0.in questaper le PWA Aggiunta la possibilità di cambiare l’icona per le PWA o i siti web installati come app quando vengono installati. Aggiunte policy di gestione (modelli amministrativi e documentazione a venire) Introdotta una policy per controllare se l’autenticazione OneAuth è applicata. Aggiunta una policy per controllare la stampa di un layout di pagina web. Implementata una policy per impostare una ...

STORE: ARRIVANO EDGE E IL ''VERO'' VLC Nelle scorse ore sono arrivate sullo Store di Windows 11 almeno due app Win32 tradizionali ad alto profilo : il browser Microsoft Edge sviluppato da...Ci sarà una edizione LTSC di Windows 11, ma non subito e non c'è una data precisa: l'ha confermato Microsoft nelle scorse ore, durante una sessione di domande e risposte con il pubblico. L'acronimo st ...Avete presente quella fastidiosa funzione che vi fa partire i contenuti multimediali in automatico sul browser? Presto su Microsoft Edge non ci sarà più.