In Doc Nelle tue Mani va in scena la verità su Carolina: anticipazioni 22 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora repliche su Rai1 con il ritorno di Luca Argentero in Doc Nelle tue Mani. Andrea Fanti continua a mietere successi e mentre la Rai opta per una cancellazione generale delle fiction in replica (vedi La Vita Promessa e Vivi e Lascia Vivere), ecco che i dottori del Policlinico Ambrosiano a Milano continuano a rimanere a galla. Doc Nelle tue Mani continua a soddisfare anche in replica e in attesa della seconda stagione, attualmente in lavorazione, ecco che oggi, 22 luglio, torna nel prime time con i due episodi centrali dal titolo Like e Giuramento di Ippocrate. Chi ha seguito la prima stagione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora repliche su Rai1 con il ritorno di Luca Argentero in Doctue. Andrea Fanti continua a mietere successi e mentre la Rai opta per una cancellazione generale delle fiction in replica (vedi La Vita Promessa e Vivi e Lascia Vivere), ecco che i dottori del Policlinico Ambrosiano a Milano continuano a rimanere a galla. Doctuecontinua a soddisfare anche in replica e in attesa della seconda stagione, attualmente in lavorazione, ecco che oggi, 22, torna nel prime time con i due episodi centrali dal titolo Like e Giuramento di Ippocrate. Chi ha seguito la prima stagione ...

Advertising

monica_doc : RT @pierofreddio: @Martinetus Non sono felici, sono paurosi, rancorosi, spaventati, in cerca di sicurezze, schierati, desiderosi di rivalse… - lilihak_ : non per fare il local ma oggi c'è doc nelle tue mani quindi mi tengo la serata impegnata - gigliola_betto : RT @gigliola_betto: @RaiPremium #VanessaScalera un VERO FENOMENO!Ha UNA VERVE UNICA! LE PIU' BELLE FICTION: ImmaTataranni, IL GIOVANE Mont… - gigliola_betto : @RaiPremium #VanessaScalera un VERO FENOMENO!Ha UNA VERVE UNICA! LE PIU' BELLE FICTION: ImmaTataranni, IL GIOVANE… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per… -