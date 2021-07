Il primo ponte retrattile stampato in 3D, a Shanghai (Di giovedì 22 luglio 2021) In grado di dispiegarsi in meno di un minuto, il primo ponte retrattile stampato in 3D è stato presentato a Shanghai. Si tratta del primo ponte di questo genere a essere costruito in Cina. Viene azionato via Bluetooth e quando completamente srotolato raggiunge una lunghezza di nove metri. Il ponte, inoltre, pesa 850 chilogrammi, è largo 1,5 metri e alto 1,1 metri e, secondo quanto riportato, sarebbe in grado di ospitare fino a 20 persone alla volta. Divisa in nove segmenti, la struttura si compone di 36 pannelli triangolari stampati in 3D, ognuno dei quali ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) In grado di dispiegarsi in meno di un minuto, ilin 3D è stato presentato a. Si tratta deldi questo genere a essere costruito in Cina. Viene azionato via Bluetooth e quando completamente srotolato raggiunge una lunghezza di nove metri. Il, inoltre, pesa 850 chilogrammi, è largo 1,5 metri e alto 1,1 metri e, secondo quanto riportato, sarebbe in grado di ospitare fino a 20 persone alla volta. Divisa in nove segmenti, la struttura si compone di 36 pannelli triangolari stampati in 3D, ognuno dei quali ...

