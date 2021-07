Green pass, Gian Marco Tognazzi: “E’ garanzia, ma bisogna spiegare che chi si vaccina non è immune” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Io ritengo che il Green pass, ovunque venga applicato, sia una garanzia nel poter stare più tranquilli in luoghi dove ci sono manifestazioni sportive, spettacoli, e via dicendo. Ma andrebbe fatta molta più chiarezza generale nella comunicazione, che ancora manca e genera moltissima confusione nelle persone, spiegando che chi è vaccinato non è immune”. Gian Marco Tognazzi commenta così, conversando con l’Adnkronos, l’ipotesi di un Green pass obbligatorio al vaglio del governo, che potrebbe riguardare una serie di attività ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) “Io ritengo che il, ovunque venga applicato, sia unanel poter stare più tranquilli in luoghi dove ci sono manifestazioni sportive, spettacoli, e via dicendo. Ma andrebbe fatta molta più chiarezza generale nella comunicazione, che ancora manca e genera moltissima confusione nelle persone, spiegando che chi èto non è”.commenta così, conversando con l’Adnkronos, l’ipotesi di unobbligatorio al vaglio del governo, che potrebbe riguardare una serie di attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Tumore al seno, 15 associazioni unite in Europa Donna in Emilia - Romagna ... Pd: 'Finora niente accordo con 5 Stelle' Rimini, Carabinieri setacciano sbandati, in 15 nel degrado del dormitorio abusivo Notte Rosa con green pass? Corsini: 'Quasi scontato, noi pronti' - TUTTI ...

Covid, in Campania controlli in aeroporto per chi rientra dall'estero ... Norvegia, Liechtenstein e Israele nonche' da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi di esibire green pass ...

Green Pass: guariti, allergici, vaccinati in due regioni o all'estero. Tutti i guai di chi non riesce a sc... la Repubblica Green pass obbligatorio, cosa si…" Tutti i presidenti delle Regioni hanno dato il via libera e domani giovedì 22 luglio e il governo approverà il decreto che vede la presentazione della certificazione verde, con possibile entrata… ...

Turismo, Rasella: «L’Italia deve restare una meta sicura» Obbligo di almeno una dose di vaccino o tampone negativo non più vecchio di 48 anche per andare al ristorante o soggiornare in albergo. L’effetto green pass sul mondo del turismo era già evidente dal ...

