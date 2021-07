Giustizia, Draghi: "Siamo aperti a miglioramenti tecnici" (Di giovedì 22 luglio 2021) Sulla riforma della Giustizia "ho chiesto l'autorizzazione a porre la fiducia. C'e' stato un testo approvato all'unanimita' in Cdm e questo e' un punto di partenza, Siamo aperti a miglioramenti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Sulla riforma della"ho chiesto l'autorizzazione a porre la fiducia. C'e' stato un testo approvato all'unanimita' in Cdm e questo e' un punto di partenza,di ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Draghi Terremoto Lega dopo le parole di Draghi sui vaccini ...alle riforme - a partire da Giustizia e Fisco - e aveva ribadito alcune osservazioni costruttive a proposito di green pass e piano vaccinale. Poi, però, qualcosa si dev'essere inceppato e Draghi non ...

Giustizia, Draghi: "Siamo aperti a miglioramenti tecnici" Sulla riforma della giustizia "ho chiesto l'autorizzazione a porre la fiducia. C'e' stato un testo approvato all'... Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Il ministro Cartabia e' ...

Giustizia, via libera alla fiducia Draghi: 'Nessuno vuole l'impunità' Agenzia ANSA Covid, Draghi “Appello a non vaccinarsi è appello a morire” Senza vaccinazione poi si deve chiudere tutto e di nuovo", ha sottolineato Draghi.Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato la richiesta di porre la fiducia sulla riforma della giustizia ...

Giustizia, Draghi: "Siamo aperti a miglioramenti tecnici" Sulla riforma della giustizia 'ho chiesto l'autorizzazione a porre la fiducia. C'e' stato un testo approvato all'unanimita' in Cdm e questo e' ...

