Francesca Pascale shock: "Mi sbattezzo, la Chiesa mi ha deluso"

Francesca Pascale dopo l'intervento della Chiesa sul ddl Zan ha stupito tutti dicendosi pronta a sbattezzarsi. E Berlusconi? "È arrabbiato con me". Ecco le sue parole.

Francesca Pascale non smette di far parlare di sé. La ex di Silvio Berlusconi ed attuale compagna della cantante Paola Turci ha perso le staffe dopo le uscite della Chiesa sul ddl Zan. La donna ha rilasciato così alcune dichiarazioni che hanno stupito molti, Berlusconi compreso. Ecco che cosa ha detto. Nella lunga intervista per "La Repubblica", ...

