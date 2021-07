Eric Clapton contro il Green Pass: “Non suonerò nei locali che lo richiedono, no a pubblico discriminato” (Di giovedì 22 luglio 2021) Eric Clapton non si esibirà nei locali che chiederanno il Green Pass per entrare. Davanti alla decisione del premier britannico Boris Johnson di introdurre l’obbligo della certificazione vaccinale da mostrare all’ingresso di ristoranti, bar e locali notturni da settembre nel Regno Unito, il chitarrista e cantautore inglese risponde con un rifiuto netto: “Non mi esibirò su un palco dove il pubblico è discriminato“. Ad annunciare la posizione di Clapton è stato il produttore Robin Monotti, diffondendo un messaggio tramite il proprio canale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021)non si esibirà neiche chiederanno ilper entrare. Davanti alla decisione del premier britannico Boris Johnson di introdurre l’obbligo della certificazione vaccinale da mostrare all’ingresso di ristoranti, bar enotturni da settembre nel Regno Unito, il chitarrista e cantautore inglese risponde con un rifiuto netto: “Non mi esibirò su un palco dove il“. Ad annunciare la posizione diè stato il produttore Robin Monotti, diffondendo un messaggio tramite il proprio canale ...

