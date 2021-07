Elisabetta Gregoraci “perde” programma Mediaset? “Affidato a ex collega, avrebbe voluto condurlo” (Di giovedì 22 luglio 2021) Elisabetta Gregoraci continua a conquistare tutti con la sua conduzione di Battiti Live su Italia 1 ma a quanto pare sarebbe venuto meno anche un altro interessante progetto, per il quale sarebbe stata preferita a lei la collega Fatima Trotta. Elisabetta Gregoraci ed il retroscena sul nuovo programma di Italia 1 Proprio in occasione della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 luglio 2021)continua a conquistare tutti con la sua conduzione di Battiti Live su Italia 1 ma a quanto pare sarebbe venuto meno anche un altro interessante progetto, per il quale sarebbe stata preferita a lei laFatima Trotta.ed il retroscena sul nuovodi Italia 1 Proprio in occasione della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #ElisabettaGregoraci “perde” programma Mediaset? “Affidato a ex collega, avrebbe voluto condurlo” - ReTwitStorm_ita : “#Salta #Tutto”. #Mediaset ha #Deciso, per #Elisabetta #Gregoraci la #Delusione è enorme. Il suo nome era in cima a… - PasqualeMarro : #ElisabettaGregoraci malumore e delusione. Con chi viene sostituita - PsicopaticoF : La bellissima Elisabetta Gregoraci ?? - zazoomblog : Fatima Trotta ha soffato il posto a Elisabetta Gregoraci: malumore e delusione ecco lindiscrezione - #Fatima… -