Calciomercato Napoli, idea Caicedo se parte Petagna: sfida all’Inter (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Napoli: in caso di partenza di Andrea Petagna, gli azzurri starebbero pensando a Felipe Caicedo per sostituirlo Andrea Petagna si sta mettendo in mostra in questo inizio di ritiro di Dimaro con Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. L’attaccante, dopo una stagione negativa, vuole guadagnarsi può spazio all’Interno del gruppo azzurro ma se dovesse capire che il minutaggio concessogli dall’allenatore non sarà abbastanza chiederà la cessione. E in quel caso, il Napoli dovrà andare alla ricerca di un sostituto. Vice-Osimhen ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021): in caso dinza di Andrea, gli azzurri starebbero pensando a Felipeper sostituirlo Andreasi sta mettendo in mostra in questo inizio di ritiro di Dimaro con Luciano Spalletti sulla panchina del. L’attaccante, dopo una stagione negativa, vuole guadagnarsi può spaziono del gruppo azzurro ma se dovesse capire che il minutaggio concessogli dall’allenatore non sarà abbastanza chiederà la cessione. E in quel caso, ildovrà andare alla ricerca di un sostituto. Vice-Osimhen ...

