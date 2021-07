Wta Palermo 2021 | programmi e orari di giovedì 22 luglio con Collins

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il programma, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, denominatoLadies Open dagli organizzatori, per quanto riguarda22. Di scena la testa di serie numero uno, ovvero la statunitense Danielle, la quale dovrà vedersela con Maddison Inglis, fautrice dell’eliminazione di Giulia Gatto-Monticone. In campo anche Saisai Zhang, testa di serie numero 4 e favorita a discapito di Francesca Di Lorenzo. Di seguito la programmazione del torneo isolano. CENTRE COURT dalle ore 16.00 – Vikhlyantseva vs (7) Sharma a seguire – Zavatska vs ...

Advertising

RaiSport : #tennis Lucia #Bronzetti vola ai quarti al torneo #Wta di #Palermo Leggi la notizia?? - OA_Sport : #WTA #Palermo Lucia Bronzetti impressiona, batte Grace Min e accede ai quarti di finale - sportface2016 : #WtaPalermo 2021: #Bronzetti batte #Min e raggiunge i quarti - TENIPOcom : WTA 250 Palermo - Clay (Second Round) Lucia Bronzetti (ITA) def. Grace Min (USA) 6:3 6:1 - gianpaolonari : Ma per favore #raisport chiudiamo almeno questo...commento tecnico ????? #WTA #palermo Lucia #Bronzetti @SuperTennisTv #SuperTennisTV -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Palermo

Problemi fisici per Jil Teichmann, costretta al ritiro dal torneodi2021 al secondo turno. La svizzera, testa di serie numero 3 del tabellone e vincitrice nel 2019 in questo torneo, per un infortunio alla coscia sinistra ha dovuto dare forfait a pochi ...Jil Teichmann (55) non ha potuto disputare la partita degli ottavi di finale del torneo diche l'avrebbe vista opposta alla qualificata rumena Elena - Gabriela Ruse (137). La rossocrociata ha infatti ...Continua la marcia di Lucia Bronzetti, che stacca il biglietto per i quarti al 32° "Palermo Ladies Open", torneo WTA 250 con 235.238 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time C ...Una Lucia Bronzetti semplicemente sontuosa. L'azzurra, n.190 del ranking, si è imposta contro l'americana Grace Min (n.166 del mondo) nel secondo turno del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana ...