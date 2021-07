Vince al gioco e prende il reddito di cittadinanza senza averne i titoli | patteggia quasi due anni

Advertising

...di possedere un reddito familiare pari a 0 euro poi rettificato in poco meno di 4000 euro omettendo però di dichiarare il reddito di impresa di 16.700 euro e i redditi derivati dalle vincite al...al Million Day basta scegliere 5 numeri su 55 e l'importo massimo di un milione di euro si... Il costo delè di 1, ma è anche possibile giocare per più giorni consecutivi (fino ad un massimo ...Presentato dal dt Grammatica il nuovo allenatore del Ravenna, Andrea Dossena, ex professionista che seppe segnare anche ai Blancos ...PESARO - Aveva omesso di dichiarare le vincite al gioco e i redditi dell’azienda, imprenditore percepiva il reddito di cittadinanza senta titoli e alla fine patteggia quasi due anni davanti al giudice ...