UFFICIALE – È Socios com il main sponsor dell’Inter | il comunicato del club

(Di mercoledì 21 luglio 2021).com nuovoL’Inter ha svelato il nuovoche a partire da questa stagione prenderà il posto di Pirelli sulle maglie nerazzurro. Come anticipato nei giorni scorsi il nuovonerazzurro è.com, la piattaforma direct-to-consumer (D2C) che sfrutta la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive del mondo gli strumenti per coinvolgere con e monetizzare i loro fan globali, attraverso i cosiddetti Fan Token. Ecco ildel ...

ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Socios nuovo sponsor di maglia dell’Inter - BOLZANO37 : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Socios nuovo main sponsor dell'#Inter ???? - ClaudioBenford : RT @passione_inter: ULTIM'ORA - UFFICIALE È arrivato anche l'annuncio ufficiale dell'#Inter: - Filoribs : RT @InterCM16: Inter, ora è ufficiale: #Socios nuovo main sponsor - abdo_massa : RT @it_inter: Ora è ufficiale, #Socios il nuovo main sponsor: ecco come cambia la maglia -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Socios

Calciomercato.com

Commenta per primo Anche il Pullman della Roma cambia volto e lo fa per volere dei tifosi. La partnership siglata con, la compagnia di cryptovalute che diventerà anche top sponsor dell'Inter, ha permesso ai tifosi giallorosi di votare e decidere quello che sarà il design del nuovo bus che porterà i calciatori ...In giornata è previsto l'annunciodell'accordo di partnership con, società con sede principale a Malta e che opera nel settore delle criptovalute. Dopo 26 anni, lo storico marchio ...Il club nerazzurro sta per annunciare l'arrivo di un nuovo main sponsor e ne parla così il quotidiano La Stampa ...Con gli incassi da stadio prossimi allo zero, le società di Serie A (e non solo) si ritrovano davanti un compito molto importante, considerata anche la situazione economica globale: aumentare i ricavi ...