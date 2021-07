“Sono ancora in ospedale”. Luciana Littizzetto, nuovi problemi di salute: “Sbriciolata come un wafer” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luciana Littizzetto aveva detto che si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico: un’operazione che si è resa necessaria dopo essersi “Sbriciolata la rotula come un wafer”. Si tratta dell’ennesimo intervento dopo il brutto incidente avvenuto in strada nel dicembre del 2019, quando per una caduta accidentale si fratturò una rotula e il polso. Tutto era iniziato il 28 dicembre 2019 quando la comica torinese postò sui social un’immagine con la frase “E buona fine e buon principio”, dicendo, negli hashtag, di essere #volata #perlastrada e di essersi fratturata #rotulaepolso. La foto, in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)aveva detto che si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico: un’operazione che si è resa necessaria dopo essersi “la rotulaun”. Si tratta dell’ennesimo intervento dopo il brutto incidente avvenuto in strada nel dicembre del 2019, quando per una caduta accidentale si fratturò una rotula e il polso. Tutto era iniziato il 28 dicembre 2019 quando la comica torinese postò sui social un’immagine con la frase “E buona fine e buon principio”, dicendo, negli hashtag, di essere #volata #perlastrada e di essersi fratturata #rotulaepolso. La foto, in cui ...

Advertising

amnestyitalia : Ancora oggi molti dei responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse in quell’occasione sono sfuggi… - chetempochefa : “E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero… - AndreaMarcucci : Ci sono ancora tutte le condizioni, con una mediazione alta, come dice @sbonaccini , per approvare il #ddlZan prima… - _amantedelcine_ : Il momento in cui scoprono che Sarah e John B sono ancora vivi e subito JJ corre fuori dalla classe, amo troppo il… - ex_hausted_ : RT @oppureatram: che poi mi incazzo ancora di più se penso che lui è comunque sempre in prima linea per dare voce alla comunità e per difen… -