Smartphone ricondizionati | mercato in continua crescita | ecco perchè

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Da alcuni anni abbiamo visto come ildegliabbia segnato una svolta per chi vuole acquistare ungarantito con un prezzo minore rispetto a quello del nuovo. Ai clienti piace questa formula di acquisto e, secondo una ricerca di Counterpoint, nella seconda metà del 2020 è aumentata del 4% rispetto ai primi 6 mesi dello stesso anno. Ma la notizia non si ferma qui perché c’è da segnalare che i dati sono inda svariato tempo, con un anno 2020 migliore del 2019 e così via. Inoltre, secondo il sito di ricerca Counterpoint, la pandemia ha giocato un ruolo ...