Si ferma Dybala in casa Juve, problema in allenamento: affaticamento alla coscia sinistra (Di mercoledì 21 luglio 2021) problema alla coscia sinistra e lavoro personalizzato da domani per Dybala, attaccante della Juventus Leggi su 90min (Di mercoledì 21 luglio 2021)e lavoro personalizzato da domani per, attaccante dellantus

Intanto proprio a proposito dell'argentino, la Juventus ha reso noto che Paulo Dybala e Marco Da Graca "svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un ...

