Scuola | il pressing dei presidi | i professori devono vaccinarsi

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il capo del sindacato deirilancia l’obbligo per gli insegnanti. Il Cts: per fare a meno del distanziamento serve la quasi totalità dei vaccinati. De Luca: in classe solo gli immunizzati

' Con i ministri Bianchi e Giovannini stiamo lavorando per una riapertura dellain sicurezza ... Ilarriva anche dal presidente della Commissione Istruzione, Riccardo Nencini , il quale ...'Con i ministri Bianchi e Giovannini stiamo lavorando per una riapertura dellain sicurezza ... DOCUMENTO [PDF] Obbligo vaccinale per docenti e Ata, èsul Governo: il 20 luglio cabina di ...Il capo del sindacato dei presidi rilancia l’obbligo per gli insegnanti. Il Cts: per fare a meno del distanziamento serve la quasi totalità dei vaccinati. De Luca: in classe solo gli immunizzati ...La categoria dei docenti sembra essere l'unica al momento indicata per poter seguire la scia di quanto già imposto ai sanitari ...