Scoperta in Italia una nuova specie di formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scoperta e descritta una nuova specie di formiche arboricole in Italia. Il risultato è stato ottenuto grazie a una ricerca condotta da un team coordinato dal docente dell'Università di Parma Donato A. Grasso e che ha coinvolto lo stesso Ateneo (con Enrico Schifani, Daniele Giannetti, Cristina Castracani, Fiorenza A. Spotti e Alessandra Mori), il Centre for Ecological Research di Vácrátót in Ungheria e l'Università di Bologna (con Andrea Luchetti e Filippo Castellucci). Il lavoro è stato appena pubblicato sulla rivista Zoological Journal of the Linnean Society (link all'abstract), che è la stessa su cui ...

