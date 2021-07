Porsche ha scelto BASF per realizzare celle per auto ad altissime prestazioniHDblog.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) Porsche ha scelto il colosso tedesco della chimica come fornitore delle materie prime per le sue nuove celle ad alte prestazioni.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021)hail colosso tedesco della chimica come fornitore delle materie prime per le sue nuovead alte prestazioni.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

HDblog : Porsche ha scelto BASF per realizzare celle per auto ad altissime prestazioni - HDmotori : Porsche ha scelto BASF per realizzare celle per auto ad altissime prestazioni - itzzzmat : @pasquale_caos Io ho scelto la mia Mercedes e la mia Porsche. Ma ora non ho liquidità -

Motor Valley a rischio? Guarda la Porsche, caro ministro Purtroppo l'industria italiana negli ultimi decenni non ha scelto questa seconda strada e ... Per esempio la Porsche, che già nel 2019 ha lanciato il suo primo modello elettrico ( sei anni prima della ...

Porsche E-Bike: Cross, bici sportiva per ogni utilizzo La sostenibilità del marchio Porsche passa anche attraverso nuove forme di mobilità. L’introduzione nella gamma veicoli della prima auto elettrica (Taycan) e di modelli pesant ...

