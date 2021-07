Omicidio Perraro | torna in carcere Marco Manfrini

(Di mercoledì 21 luglio 2021)in. L'uomo, condannato in primo grado un paio di settimane fa per l'della moglie Eleonora, si trovava ai domiciliari per motivi di salute legati anche all'...

Trentin0 : Revocati i domiciliari a Marco Manfrini, condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Eleonora Perraro -

TrentoToday

Torna in carcere Marco Manfrini. L'uomo, condannato in primo grado un paio di settimane fa per l'omicidio della moglie Eleonora Perraro, si trovava ai domiciliari per motivi di salute legati anche all'emergenza sanitaria. Il Tribunale di Trento ha deciso di revocare la misura, con il legale dell'uomo che aveva chiesto la sospensione della pena. TRENTO. Marco Manfrini, condannato due settimane fa all'ergastolo per l'omicidio della moglie Eleonora Perraro, torna in carcere. Finora all'uomo erano stati concessi gli arresti domiciliari nella sua abitazione.