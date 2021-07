Milan, atteso rilancio Eintracht per Hauge (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo i molti colpi in entrata, il Milan deve per forza di cose guardare anche al mercato in uscita. Tra i giocatori la cui permanenza in rossonero non è così scontata c’è sicuramente Jens Petter Hauge, esterno norvegese class ’99 uscito dai radar di Stefano Pioli nella seconda metà della scorsa stagione. Sulle sue tracce l’Eintracht Francoforte, che aveva già formulato una prima proposta di circa 8 milioni. Offerta rispedita al mittente dal Diavolo, che chiede almeno 12/13 milioni. Dopo una fase di stallo, i tedeschi dovrebbero tornare all’assalto del Milanista con una nuova offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo i molti colpi in entrata, ildeve per forza di cose guardare anche al mercato in uscita. Tra i giocatori la cui permanenza in rossonero non è così scontata c’è sicuramente Jens Petter, esterno norvegese class ’99 uscito dai radar di Stefano Pioli nella seconda metà della scorsa stagione. Sulle sue tracce l’Francoforte, che aveva già formulato una prima proposta di circa 8 milioni. Offerta rispedita al mittente dal Diavolo, che chiede almeno 12/13 milioni. Dopo una fase di stallo, i tedeschi dovrebbero tornare all’assalto delista con una nuova offerta. SportFace.

