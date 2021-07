Miami Beach, Gianni Versace e il giallo dei due morti nella sua villa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Forse il motivo per cui Adam e Alexander si sono dati appuntamento proprio nella villa che fu di Gianni Versace non lo sapremo mai. Forse, non conosceremo mai i motivi per cui questi due giovani trentenni sono morti, insieme, sul letto di una suite. Quello che è realmente accaduto rimarrà nel limbo dei misteri che avvolgono «La Magione», detta anche Casa Casuarina, la villa davanti al cui cancello ventiquattro anni fa il famoso stilista italiano fu ucciso a colpi di pistola, per motivi ancora sconosciuti, da un tossicodipendente dedito alla prostituzione omosessuale. Gianni Versace con Elton John Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) Forse il motivo per cui Adam e Alexander si sono dati appuntamento proprio nella villa che fu di Gianni Versace non lo sapremo mai. Forse, non conosceremo mai i motivi per cui questi due giovani trentenni sono morti, insieme, sul letto di una suite. Quello che è realmente accaduto rimarrà nel limbo dei misteri che avvolgono «La Magione», detta anche Casa Casuarina, la villa davanti al cui cancello ventiquattro anni fa il famoso stilista italiano fu ucciso a colpi di pistola, per motivi ancora sconosciuti, da un tossicodipendente dedito alla prostituzione omosessuale. Gianni Versace con Elton John

Ultime Notizie dalla rete : Miami Beach Cavalli chiama Tyson, 'King Mike' è volto collezione uomo Motivi zebra e giaguaro rubano la scena, mentre si tingono delle sfumature delicate di un'alba sul deserto o dei colori infuocati di un tramonto tropicale a Miami Beach. Via libera a stampe su shorts,...

Prima prova nel menswear per Fausto Puglisi: L'inno rebel di Roberto Cavalli Le stampe sugli short, camicie, e sui completi in stile pigiama si tingono di sfumature delicate di un'alba sul deserto o in colori infuocati di un tramonto tropicale a Miami Beach. Una performance ...

Cavalli chiama Tyson, 'King Mike' è volto collezione uomo Dal ring alla moda. Per la sua prima collezione uomo firmata Roberto Cavalli, Fausto Puglisi ha scelto un ospite speciale, l’icona della boxe, imprenditore e filantropo Mike Tyson. 'King Mike' presta ...

