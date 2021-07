**Mafia: condanna a sei anni per ex senatore D'Alì nel processo d'appello bis** (Di mercoledì 21 luglio 2021) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - La corte d'appello di Palermo ha condannato a sei anni di carcere l'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, nel processo d'appello-bis dopo la sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la prima sentenza d'appello del settembre del 2016, in cui l'ex sottosegretario di Forza Italia venne assolto per le contestazioni successive al 1994. I giudici hanno dichiarato prescritti i reati del periodo precedente. La Procura generale aveva chiesto una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - La corte d'di Palermo hato a seidi carcere l'exdi Forza Italia Antonio D'Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, neld'-bis dopo la sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la prima sentenza d'del settembre del 2016, in cui l'ex sottosegretario di Forza Italia venne assolto per le contestazioni successive al 1994. I giudici hanno dichiarato prescritti i reati del periodo precedente. La Procura generale aveva chiesto una ...

