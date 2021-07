Inter, ecco il nuovo main sponsor: Socios.com sostituisce Pirelli (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inter ha ufficializzato il nuovo main sponsor che prenderà il posto di Pirelli sulle maglie Socios.com è il nuovo main sponsor dell’Inter. La notizia girava ormai da giorni e la società nerazzurra ha ufficializzato l’accordo raggiunto attraverso i propri canali social. ? ANNUNCIOÈ l’inizio di una nuova era ???Benvenuto @Socios#IMMORETHANAFAN $Inter ? $CHZ pic.twitter.com/bj7lTFTix1— Inter ??? (@Inter) July 21, 2021 Con questa nuova ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ha ufficializzato ilche prenderà il posto disulle maglie.com è ildell’. La notizia girava ormai da giorni e la società nerazzurra ha ufficializzato l’accordo raggiunto attraverso i propri canali social. ? ANNUNCIOÈ l’inizio di una nuova era ???Benvenuto @#IMMORETHANAFAN $? $CHZ pic.twitter.com/bj7lTFTix1—??? (@) July 21, 2021 Con questa nuova ...

Inter : ?? | CALENDARIO @SerieA 2021/2022 ? Ecco il nostro calendario completo! ?? #ForzaInter - Inter : ?? | FORMAZIONI Prima uscita della stagione 2021/22 per i nerazzurri ??? Ecco le formazioni ufficiali di… - FIRSTonlineTwit : #Inter tra calcio e #blockchain: ecco il nuovo #sponsor sulla maglia - vivoperlinter : In esclusiva ecco Mauro Milanese, ex difensore dell'Inter protagonista della UEFA vinta nel '98. La prima parte del… - DenisDecorte : ?? Inter, ecco il nuovo sponsor Socios: l'annuncio ufficiale via @OneFootball. Leggilo qui: -