Futuro Chiellini | l’agente | “Vuole la Juve | ma i matrimoni si fanno in due”

In casa Juventus tiene banco la questione relativa al Futuro di Giorgio Chiellini. Il difensore si sta godendo le meritate vacanze dopo la vittoria degli Europei e quando rientrerà in Italia parlerà con la società. Formalmente Chiellini è svincolato in virtù del contratto scaduto lo scorso 30 giugno, ma l'idea è quella di continuare in

forumJuventus : ? [GdS] Locatelli-Juve, partito il countdown ?? Il giocatore vede il suo futuro solo in bianconero anche grazie al r… - MiglioMarino : @MatteoSorrenti Allora #Chiellini allenerà il Napoli in futuro...???? - Andreox_8 : @SCUtweet Questa roba di dire vedove è diventata ridicola. Come per le vedove di Allegri, poi al suo ritorno hanno… - Mcphilip75 : @Merihdemiral @juventusfcen @juventusfc @Merihdemiral resta alla Juve: arriverà presto il tuo turno. Bonucci e Chie… - sportface2016 : #Juventus L'agente di Giorgio #Chiellini si esprime sul futuro del neo-campione d'Europa -