Fico “Il Reddito di Cittadinanza va migliorato | non cancellato”

ROMA (ITALPRESS) – "In questo periodo di grandi difficoltà, dove la soglia di povertà è aumentata, il Reddito di Cittadinanza continua ad essere uno strumento utilissimo e ha dimostrato la capacità di aiutare tantissimo persone, se poi si vuole aprire un dibattito per migliorarlo bene ma non cancellarlo, è stata una misura importante, come il dibattito sul salario minimo è importante". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della Cerimonia del Ventaglio. Fico ha parlato anche del disegno di legge contro l'omotransfobia: "Il ddl Zan è una legge importante che può far fare un ...

