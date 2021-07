Covid Lazio, a Roma positivi quintuplicati dopo gli Europei: “Tracciare è diventato un inferno. Le persone mentono. E’ reato” (Di mercoledì 21 luglio 2021) dopo la vittoria agli Europei 2020, Roma è diventata un vero e proprio focolaio. Ad essere maggiormente copliti dalla variante delta, sono i non vaccinati e i ragazzi. Il tracciamento nella regione Lazio diventa sempre più complesso. I casi a Roma città si sono quintuplicati, e la situazione inizia a fare paura. L’importanza del vaccino “I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni. I positivi sono perlopiù giovani ancora non vaccinati e questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021)la vittoria agli2020,è diventata un vero e proprio focolaio. Ad essere maggiormente copliti dalla variante delta, sono i non vaccinati e i ragazzi. Il tracciamento nella regionediventa sempre più complesso. I casi acittà si sono, e la situazione inizia a fare paura. L’importanza del vaccino “I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli, che durerà ancora alcuni giorni. Isono perlopiù giovani ancora non vaccinati e questo ...

