Bologna, nessuna novità su Arnautovic. Fenucci: “Vogliamo capire se ci sono condizioni per trasferimento” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sinisa Mihajlovic non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul futuro di Arnautovic, annunciando che parlerà solo quando terminerà il ritiro del Bologna a Pinzolo, ovvero nella giornata di sabato. “Il giocatore è di proprietà di un altro club – ha detto l’ad Claudio Fenucci –. Stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per il trasferimento”. Il responsabile scouting degli emiliani Marco Di Vaio ha raccontato i giorni dei rossoblù in Trentino, sottolineando la “grande capacità di Pinzolo di accogliere squadre di alto livello, uno dei motivi per cui per il terzo anno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sinisa Mihajlovic non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul futuro di, annunciando che parlerà solo quando terminerà il ritiro dela Pinzolo, ovvero nella giornata di sabato. “Il giocatore è di proprietà di un altro club – ha detto l’ad Claudio–. Stiamo cercando dise cileper il”. Il responsabile scouting degli emiliani Marco Di Vaio ha raccontato i giorni dei rossoblù in Trentino, sottolineando la “grande capacità di Pinzolo di accogliere squadre di alto livello, uno dei motivi per cui per il terzo anno ...

