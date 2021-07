Android Auto si aggiorna in beta e ci svela un’interessante novità in arrivo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il team di sviluppatori di Android Auto ha dato il via al rilascio nelle scorse ore di una nuova versione beta dell'app. Ecco cosa cambia L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il team di sviluppatori diha dato il via al rilascio nelle scorse ore di una nuova versionedell'app. Ecco cosa cambia L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Android Auto si aggiorna in beta e ci svela un’interessante novità in arrivo - coder_487 : RT @smanetta: ShareNow | noleggia un #Auto mentre sei in #vacanza #estate #Android #iOS - smanetta : ShareNow | noleggia un #Auto mentre sei in #vacanza #estate #Android #iOS - pinosigno5 : @MenteObliqua Al tempo avevo escluso Honor tra le scelte perchè la sua suite ha sempre problemi con Android Auto - peppe844 : #facciamoRete #ReggioCalabria, la cupola dei vigili urbani: furti di merce agli ambulanti, ricatti e auto cannibal… -