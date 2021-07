Alluvione in metropolitana: 12 passeggeri morti annegati in Cina (Di mercoledì 21 luglio 2021) Situazione critica nella provincia di Henan, dove 100mila persone sono state evacuate. Sui social foto e video della devastazione provocata dalle ... Leggi su today (Di mercoledì 21 luglio 2021) Situazione critica nella provincia di Henan, dove 100mila persone sono state evacuate. Sui social foto e video della devastazione provocata dalle ...

Advertising

MazzaliVanna : RT @RaiNews: Centomila persone sono state trasferite in luoghi più sicuri. Moltissimi hanno passato la notte sul posto di lavoro o negli ho… - isamiccoli52 : RT @RaiNews: Centomila persone sono state trasferite in luoghi più sicuri. Moltissimi hanno passato la notte sul posto di lavoro o negli ho… - YrisMarisela : RT @romatoday: Alluvione in metropolitana: 12 passeggeri morti annegati in Cina - RaiNews : Centomila persone sono state trasferite in luoghi più sicuri. Moltissimi hanno passato la notte sul posto di lavoro… - romatoday : Alluvione in metropolitana: 12 passeggeri morti annegati in Cina -