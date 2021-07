Whirpool | a Napoli operai bloccano treni in piazza Garibaldi

(Di martedì 20 luglio 2021), ae sindacati si mobilitano ancora contro i licenziamenti: dopo i binari occupano la strada(foto Ansa)paralizzata per la protesta dei lavoratori delladiche continuano la loro lotta. Gliquesta mattina hanno prima occupato i binari e bloccato iin arrivo e in partenza dalla stazione centrale. Il blocco è durato circa due ore. Trascorso questo tempi gli ...

Blitz degli operai dellain stazione a. Da circa un'ora i manifestanti stanno presidiando la stazione del capoluogo impedendo, con l'occupazione di alcuni binari, la circolazione ferroviaria, compresi i treni ...Come diffuso nel gruppo Facebook 'non molla', i circa 200 lavoratori chiedono ancora una volta un aiuto concreto da parte del governo. La circolazione dei treni è momentaneamente ...Giovedì 22 luglio i lavoratori dello stabilimento di Napoli saranno a manifestare a Roma. Whirlpool però non è per nulla intenzionata a tornare sui suoi passi ...(LaPresse) Hanno raggiunto i binari della stazione centrale di Napoli gli operai della Whirlpool, occupandoli per bloccare la circolazione dei ...