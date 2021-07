Striscione su Hysaj | la Lazio | “Vergognoso | non ci facciamo intimidire”

Advertising

Gazzetta_it : Striscione degli ultrà contro Hysaj: 'Verme, la Lazio è fascista' - repubblica : Lazio, i tifosi biancocelesti si schierano con Hysaj: sui social l'hashtag #iostoconhysaj è virale. La società: 'St… - ZZiliani : Lo striscione diceva due cose: 1. #Hysaj è un verme. 2. La #Lazio è fascista. La Lazio ha smentito categoricamente… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Caso #Hysaj, la #Lazio dalla parte dell'albanese - _SiGonfiaLaRete : Caso #Hysaj, la #Lazio dalla parte dell'albanese -

Ultime Notizie dalla rete : Striscione Hysaj

... che in una nota ha condannato l'iniziativa: 'La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognosocontro il calciatore Elseid. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non ...Manca solo l'ufficialità, ma Peruzzi ha fatto la sua scelta sofferta. Domani il club manager si presenterà a Formello per siglare la rescissione del suo contratto (in scadenza in realtà fra un anno ...Ecco l'importante presa di posizione della Lazio comparsa poco fa sui media ufficiali della società capitolina:. . IL COMUNICATO - 'La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscio ...Che dopo le minacce e gli insulti via social delle ultime ore, pure hanno deciso di prendere più evidente posizione contro il giocatore, “colpevole” di aver cantando la canzone, inno della resistenza ...