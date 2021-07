Steam Deck: una lista svela i titoli che non potranno essere giocati sulla piattaforma di Valve (Di martedì 20 luglio 2021) Non molto tempo dopo che Nintendo ha rivelato la sua portatile Switch OLED, Valve ha risposto con il suo Steam Deck. Una console/PC che sembra una chiara risposta a Switch. La libreria della macchina di Valve si apre ben oltre quella di Nintendo, dando ai giocatori la possibilità di giocare a giochi come Baldur's Gate 3 e fornendo l'accesso ad altre librerie. Detto questo, non tutti i giochi saranno giocabili sulla piattaforma appena rivelata e l'elenco qui sotto ci svela quali saranno: Ma perché non si potrà giocare a questi giochi? Secondo Protondb (via PC Gamer), ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Non molto tempo dopo che Nintendo ha rivelato la sua portatile Switch OLED,ha risposto con il suo. Una console/PC che sembra una chiara risposta a Switch. La libreria della macchina disi apre ben oltre quella di Nintendo, dando ai giocatori la possibilità di giocare a giochi come Baldur's Gate 3 e fornendo l'accesso ad altre librerie. Detto questo, non tutti i giochi saranno giocabiliappena rivelata e l'elenco qui sotto ciquali saranno: Ma perché non si potrà giocare a questi giochi? Secondo Protondb (via PC Gamer), ...

Advertising

McKnife200 : GLI SCALPER ATTACCANO STEAM DECK, METROID: DOPO DREAD C'È LA PRIME TRILOGY? ZELDA E XBOX TRIONFANO - surnoticiasperu : Valve lanza la consola Steam Deck usando un SO de Linux - Tech_Gaming_it : Lawrence Yang, il product designer della Steam Deck ha svelato che i giochi mostrati durante l'annuncio giravano su… - infoitscienza : Steam Deck, la lista dei giochi non compatibili è lunga (ma c'è un perché) - infoitscienza : Steam Deck, la lista dei giochi non compatibili è lunga (ma c'è un perché) -