Spazio, Bezos sulla rampa di lancio. A bordo di Blue Origin anche Wally Funk, l’aviatrice Usa di 82 anni (Di martedì 20 luglio 2021) Tutto pronto per il volo spaziale del patron di Amazon, nel 52esimo anniversario dell’approdo sulla Luna. Con un tweet la Blue Origin di Jeff Bezos conferma che i suoi ‘astronauti’ e ‘turisti spaziali’ hanno completato il training. E sono pronti per il lancio. A bordo della New Shepard partiranno ( alle 15 ora italiana dal deserto texano) oltre al magnate, il 18enne olandese Oliver Daemen, la statunitense Wally Funk di 82 anni. E il fratello del fondatore del colosso dell’e-commerce Amazon, Mark Bezos. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Tutto pronto per il volo spaziale del patron di Amazon, nel 52esimoversario dell’approdoLuna. Con un tweet ladi Jeffconferma che i suoi ‘astronauti’ e ‘turisti spaziali’ hanno completato il training. E sono pronti per il. Adella New Shepard partiranno ( alle 15 ora italiana dal deserto texano) oltre al magnate, il 18enne olandese Oliver Daemen, la statunitensedi 82. E il fratello del fondatore del colosso dell’e-commerce Amazon, Mark. La ...

RaiNews : Il decollo è previsto per le ore 15:00 (ora italiana) con a bordo 4 persone #Bezos #BlueOrigin - Link4Universe : Ha 82 anni ed andrà oggi nello spazio come invitata di Jeff Bezos per il primo storico volo della New Shepard! Ha c… - SkyTG24 : A 52 anni esatti dall'allunaggio, il #20luglio è il grande giorno del miliardario #JeffBezos, che volerà nello spaz… - ALE_FOXES : RT @SpiritoSfranto: La 82enne che sta per essere lanciata nello spazio col primo volo turistico di Jeff Bezos - LucaParry85 : Bezos e gazidis sono la stessa persona Qualcuno ha visto gazidis e bezos nella stessa stanza? Gazidis in questi gio… -